Des œuvres inédites exposées à l’aéroport international LaGuardia de New York

Avant d’embarquer, les voyageurs pourront admirer dans l’atrium du terminal une installation de pierres précieuses de Virginia Overton s’inspirant de la ligne d’horizon de New York, ainsi qu’une sculpture de Fred Wilson composée de globes étoilés. Ils pourront également se plonger dans la diversité linguistique de New York à travers une installation murale de Mariam Ghani, et une mosaïque d’Aliza Nisenbaum représentant des employés de Delta Air Lines.

De nombreux aéroports internationaux suivent l’exemple de LaGuardia et proposent des expositions d’art en leur sein. Le but de ces initiatives artistiques ? Faire rimer "voyage" avec "détente", et non plus "stress" et "attente". Elles permettent aussi aux aéroports d’offrir une meilleure qualité de services à leurs usagers, tout en augmentant leurs revenus. Un rapport italien daté de 2007, cité par le New York Times, affirme que les expositions d’art encouragent les voyageurs à dépenser davantage dans les restaurants et boutiques d’un aéroport. C’est pourquoi la plupart d’entre elles sont organisées dans des zones uniquement accessibles aux passagers munis d’une carte d’embarquement.