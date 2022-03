Des œuvres inédites de Johan Muyle accessibles lors d’une exposition à Bruxelles

Plusieurs installations sculpturales de Johan Muyle seront présentées pour la première fois au public lors d'une exposition consacrée à l'artiste belge qui se tiendra à Bruxelles entre le 22 avril et le 28 mai, annoncent mardi les organisateurs.

L'exposition, intitulée "A Bocca Chiusa" (bouche fermée en italien), proposera au public "un moment de déconnexion pour questionner et réfléchir le monde". L'ensemble des œuvres présentées ont en commun l'utilisation de statues historiques célèbres, notamment "le penseur" de Rodin, comme point de départ.

Johan Muyle vise, par le biais d'assemblages et d'œuvres performatives, à réaliser des allégories interpellantes sur l'état du monde et ses contradictions. Il détourne ainsi faits divers et événements historiques dans le but de "dénoncer la vanité humaine, la barbarie des gouvernements ainsi que l'hypocrisie des religions et de la société du spectacle."

Cette exposition gratuite sera à retrouver du 22 avril au 28 mai à la Belgian Gallery Brussels à Ixelles.

