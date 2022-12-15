Роботи Бенксі в Україні побачать у Брюсселі | Des œuvres de Banksy en Ukraine visibles à Bruxelles

Щойно створено музей Бенксі. Спочатку це була лише тимчасова виставка. "Світ Бенксі" кілька разів продовжували. Зрештою, він не зачинить своїх дверей.

Музей офіційно відкрився в четвер. "Логіка музею полягає в тому, щоб дозволити відвідувачеві переглядати ретроспективу робіт Бенксі, не подорожуючи з однієї країни в іншу", — пояснює один із засновників виставки Ману Де Рос. "Ви також повинні розуміти, що більшість із цих робіт зараз знищено. Крім космічної подорожі, отже, існує подорож у часі".

Зверніть увагу: графіті та роботи, видимі в Брюсселі, не є оригіналами. Художник Бенксі не хоче, щоб його роботи потрапили в музеї, але він дав згоду на те, щоб репродукції в натуральну величину були зібрані в одному місці.

Серед 130 експонованих робіт на площі понад 1000 квадратних метрів 8 пов’язані з Україною. Останніми тижнями вони справді були виявлені на руїнах війни. Це, наприклад, випадок цієї дитини в костюмі гімнастки, яка, здається, тренується на купі уламків. Графіті з'явилися на стінах зруйнованого будинку в Бородянці під Києвом.

Практична інформація

Музей розташований за адресою: rue de Laeken 28, 1000 Brussels

Будьте уважні, ціни досить високі!

Дорослі 14 євро - діти (6-12), пенсіонери, студенти: 12 євро