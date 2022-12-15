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Ukraine - Україна

Роботи Бенксі в Україні побачать у Брюсселі | Des œuvres de Banksy en Ukraine visibles à Bruxelles

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il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, Marie-Laure Mathot

Щойно створено музей Бенксі. Спочатку це була лише тимчасова виставка. "Світ Бенксі" кілька разів продовжували. Зрештою, він не зачинить своїх дверей.

Музей офіційно відкрився в четвер. "Логіка музею полягає в тому, щоб дозволити відвідувачеві переглядати ретроспективу робіт Бенксі, не подорожуючи з однієї країни в іншу", — пояснює один із засновників виставки Ману Де Рос. "Ви також повинні розуміти, що більшість із цих робіт зараз знищено. Крім космічної подорожі, отже, існує подорож у часі".

Зверніть увагу: графіті та роботи, видимі в Брюсселі, не є оригіналами. Художник Бенксі не хоче, щоб його роботи потрапили в музеї, але він дав згоду на те, щоб репродукції в натуральну величину були зібрані в одному місці.

Серед 130 експонованих робіт на площі понад 1000 квадратних метрів 8 пов’язані з Україною. Останніми тижнями вони справді були виявлені на руїнах війни. Це, наприклад, випадок цієї дитини в костюмі гімнастки, яка, здається, тренується на купі уламків. Графіті з'явилися на стінах зруйнованого будинку в Бородянці під Києвом.

Практична інформація

Музей розташований за адресою: rue de Laeken 28, 1000 Brussels

Будьте уважні, ціни досить високі!

Дорослі 14 євро - діти (6-12), пенсіонери, студенти: 12 євро

 

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Des œuvres de Banksy en Ukraine visibles à Bruxelles

Un musée Banksy vient de voir le jour. A l’origine, il s’agissait uniquement d’une expo temporaire. " The World of Banksy "  a été prolongée plusieurs fois. Elle ne fermera finalement pas se portes.

 

Le musée a ouvert officiellement ses portes ce jeudi. "La logique du musée, c’est de permettre au visiteur de parcourir la rétrospective des œuvres de Banksy sans devoir se déplacer, d’un pays à l’autre", explique l’un des fondateurs de l’exposition, Manu De Ros. "Il faut aussi se rendre compte que la plupart de ces œuvres sont aujourd’hui détruites. Au voyage dans l’espace, s’ajoute donc un voyage dans le temps."

Attention : les grafitti et œuvres visibles à Bruxelles ne sont pas des originaux. L’artiste Banksy ne souhaite pas que son travail aboutisse dans des musées, mais il a donné son accord pour que des reproductions grandeur nature soient rassemblées en un seul lieu.

Parmi les 130 œuvres exposées, sur plus de 1000 mètres carré, 8 sont reliées à l’Ukraine. Elles ont en effet été découvertes ces dernières semaines dans les ruines de la guerre. C’est le cas par exemple de cette enfant en tenue de gymnaste, qui semble s’entraîner sur un tas de gravats. Le graff a surgi sur les murs d’un immeuble détruit,, à Borodyanka, près de Kiev.

Infos pratiques

Le musée est situé rue de Laeken 28, 1000 Bruxelles

Attention, les tarifs sont assez élevés !

 Adultes 14 euros - enfants (6-12), seniors, étudiants :  12 euros

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