Des œuvres d’art pour faire revenir les salariés au bureau ?

Force est de constater qu’il est non négligeable : près de sept répondants sur dix affirment que la présence d’œuvres d’art "intéressantes" et "visuellement attrayantes" dans leur lieu de travail contribue à leur épanouissement professionnel. Elles les motivent aussi dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Ainsi, 39% des participants de l’enquête travaillant dans des bureaux richement décorés disent se sentir inspirés par leur environnement, contre 24% pour ceux évoluant dans des locaux plus minimalistes et standardisés.

Ces chiffres viennent étayer la théorie qu’a développée l’essayiste américaine Elaine Scarry dans son livre, "On Beauty and Being Just". Elle y explique que la beauté est contagieuse. En d’autres termes, plus nous y sommes confrontés et plus nous avons envie de créer de belles choses, en retour. "Il en va presque certainement de même pour l’inspiration et le sentiment d’accomplissement que nous tirons de la contemplation d’œuvres d’art et de la jouissance d’espaces magnifiquement conçus", écrivent les auteurs du rapport "Art of the Workplace".

Ils sont un rappel durable de ce qui est possible dans la vie et ils élèvent notre esprit lorsque notre propre travail nous appelle.

En plus d’être joliment aménagé, le bureau doit être un espace chaleureux pour convaincre les employés d’y retourner. La crise sanitaire a poussé de nombreux salariés à voir le bureau comme un véritable lieu de vie où le plaisir d’être ensemble prime sur le reste, et non plus comme un simple espace de travail. Plus de 75% des personnes interrogées dans le cadre du rapport "Art of the Workplace" apprécient la tenue d’activités culturelles, artistiques ou liées au bien-être dans leurs locaux.

Pour le Dr. Craig Knight, fondateur de l’agence Identity Realization Ltd, le message adressé aux entreprises est clair. "Les bureaux allégés sont une mauvaise idée. Si vous dépensez de l’argent pour les créer, autant jeter cet argent aux toilettes, car ils n’amélioreront pas votre productivité", a-t-il déclaré.