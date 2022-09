Українці стали  – жертвами торгівлі людьми в Антверпені | Des ukrainiens victimes de traite des êtres humains à Anvers

Le ministre flamand du Travail, Jo Brouns, a annoncé avoir annulé près de 500 permis de travail au sein de la société de transport anversoise Antwerp Container Transport International (ACT) et de deux sous-traitants de l'entreprise Borealis, soupçonnées de traite des êtres humains sur un chantier du port d'Anvers. Parmi les victimes, il y avait des Ukrainiens, mais aussi des travailleurs originaires du Bangladesh, des Philippines et de la Turquie.

Le ministre a décidé de retirer tous les permis de travail accordés - c'est la sanction la plus sévère possible, qui entraîne l'arrêt immédiat de l'emploi des travailleurs concernés. Les services d'inspection fédéraux et régionaux ont identifié plusieurs infractions graves, liées notamment au travail illégal, aux règles en matière de sécurité sociale et au non-respect de la législation salariale.

M. Brouns a assuré que la Flandre n'abandonnerait pas ces travailleurs. Il a fait appel au VDAB (l'équivalent flamand du Forem wallon et d'Actiris à Bruxelles) pour venir en aide à ces travailleurs, qui sont les victimes de fautes professionnelles de la part de l'employeur. Ils seront activement réorientés sur le marché du travail.