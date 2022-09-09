Українці стали  – жертвами торгівлі людьми в Антверпені | Des ukrainiens victimes de traite des êtres humains à Anvers

Фламандський міністр праці Джо Браунс оголосив, що він скасував майже 500 дозволів на роботу в антверпенської транспортної компанії Antwerp Container Transport International (ACT) і двох субпідрядників компанії Borealis, підозрюваних у торгівлі людьми на будівельному майданчику в порту Антверпен.

Серед постраждалих були українці, а також робітники з Бангладешу, Філіппін і Туреччини.

Міністр вирішив відкликати всі надані дозволи на роботу - це найсуворіша можлива санкція, яка призводить до негайного припинення роботи відповідних працівників. Федеральна та регіональні інспекційні служби виявили кілька серйозних порушень, пов'язаних, зокрема, з нелегальною роботою, правилами соціального захисту та недотриманням законодавства про оплату праці.

Пан Браунс запевнив, що Фландріс не покине цих працівників. Він закликав VDAB (фламандський еквівалент Walloon Forem і Actiris у Брюсселі) прийти на допомогу цим працівникам, які є жертвами професійних неправомірних дій з боку роботодавця. Їх активно перенаправлятимуть на ринок праці.