Українців змушують спати в центрі для бездомних | Des Ukrainiens obligés de dormir dans un centre pour sans-abri

Федеральне агентство з прийому шукачів притулку (Fedasil) у четвер увечері визнало, що українські вигнанці, які нещодавно прибули до Бельгії, були змушені провести ніч у центрі прийому бездомних, розташованому на вокзалі Брюсселя.- Опівдні через відсутність місць у федеральному транзитному центрі Ariane у Волуве-Сен-Ламберті.

Людей, які тікають від війни в Україні та прибувають до Бельгії, реєструє Управління у справах іноземців на Eurostation, будівлі, розташованій біля станції Brussels-Midi. Звідти тих, хто не має житла у друзів чи родини, Fedasil, в принципі, направляє до іншого муніципалітету. Поки це не так, їх приймають у центрі невідкладної допомоги Червоного Хреста у Волуве-Сен-Ламберті. Але оскільки цей центр під назвою "Аріан" переповнений, українські біженці вимушені ночувати в притулку для бездомних або на вокзалі Гар-дю-Міді,

"Федеральний притулок не використовується вже кілька тижнів, тому що прийом українців у центрі Аріане триває занадто довго, тому що в гмінах більше немає місць", - заявив Федасіл.

За даними Fedasil, наразі українські біженці проводять у притулках надзвичайних ситуацій у середньому 72 дні. Але деякі люди там півроку. "Наразі для українських біженців у будинку Аріан заплановано 250 місць. З огляду на нинішній наплив, цього має вистачити, якщо термінове розміщення цих людей не триватиме більше п'яти днів. Неможливість передати їх муніципалітетам", - додав Федасіл. . У Fedasil люди цілими днями дзвонять у міста та селища і просто не можуть знайти собі місця.