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Ukraine - Україна

Українців змушують спати в центрі для бездомних | Des Ukrainiens obligés de dormir dans un centre pour sans-abri

© DR

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Belga

Федеральне агентство з прийому шукачів притулку (Fedasil) у четвер увечері визнало, що українські вигнанці, які нещодавно прибули до Бельгії, були змушені провести ніч у центрі прийому бездомних, розташованому на вокзалі Брюсселя.- Опівдні через відсутність місць у федеральному транзитному центрі Ariane у Волуве-Сен-Ламберті.

Людей, які тікають від війни в Україні та прибувають до Бельгії, реєструє Управління у справах іноземців на Eurostation, будівлі, розташованій біля станції Brussels-Midi. Звідти тих, хто не має житла у друзів чи родини, Fedasil, в принципі, направляє до іншого муніципалітету. Поки це не так, їх приймають у центрі невідкладної допомоги Червоного Хреста у Волуве-Сен-Ламберті. Але оскільки цей центр під назвою "Аріан" переповнений, українські біженці вимушені ночувати в притулку для бездомних або на вокзалі Гар-дю-Міді,

"Федеральний притулок не використовується вже кілька тижнів, тому що прийом українців у центрі Аріане триває занадто довго, тому що в гмінах більше немає місць", - заявив Федасіл.

За даними Fedasil, наразі українські біженці проводять у притулках надзвичайних ситуацій у середньому 72 дні. Але деякі люди там півроку. "Наразі для українських біженців у будинку Аріан заплановано 250 місць. З огляду на нинішній наплив, цього має вистачити, якщо термінове розміщення цих людей не триватиме більше п'яти днів. Неможливість передати їх муніципалітетам", - додав Федасіл. . У Fedasil люди цілими днями дзвонять у міста та селища і просто не можуть знайти собі місця.

 

Des Ukrainiens obligés de dormir dans un centre pour sans-abri

L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) a admis jeudi soir que des  exilés ukrainiens récemment arrivés en Belgique étaient contraints de passer la nuit dans un centre d'accueil pour personnes sans abri situé à la gare de Bruxelles-Midi, faute de places au sein du centre de transit fédéral Ariane à Woluwe-Saint-Lambert.

Les personnes fuyant la guerre en Ukraine et arrivant en Belgique sont enregistrées par l'Office des Étrangers à l'Eurostation, un bâtiment situé près de la gare de Bruxelles-Midi. De là, celles qui ne disposent pas d'un hébergement chez des amis ou auprès de leur famille sont, en principe, orientées par Fedasil vers une autre commune. Tant que ce n'est pas le cas, elles sont accueillies dans un centre d'urgence de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Lambert.  Mais parce que ce centre, baptisé Ariane, affiche complet, les réfugiés ukrainiens doivent passer la nuit dans un refuge pour sans-abri ou à la gare du Midi,

" L’abri d'urgence fédéral n'est plus utilisé depuis quelques semaines, parce que l'accueil des Ukrainiens au centre Ariane prend beaucoup trop de temps, parce qu'on ne trouve plus de place dans les communes", a déclaré Fedasil. 

Selon Fedasil, les réfugiés ukrainiens passent actuellement en moyenne 72 jours dans des abris d'urgence. Mais certaines personnes y sont depuis six mois.  "Actuellement, 250 places sont prévues pour les réfugiés ukrainiens dans le bâtiment Ariane. Compte tenu de l'afflux actuel, cela devrait suffire si l'hébergement d'urgence pour ces personnes ne dure pas plus de cinq jours. Mais nous sommes dans l'impossibilité de les transférer vers les communes", a ajouté Fedasil. Chez Fedasil, des gens appellent toute la journée les villes et les communes et ils ne trouvent tout simplement aucune place.

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