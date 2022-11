Українців змушують спати в центрі для бездомних | Des Ukrainiens obligés de dormir dans un centre pour sans-abri

L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) a admis jeudi soir que des exilés ukrainiens récemment arrivés en Belgique étaient contraints de passer la nuit dans un centre d'accueil pour personnes sans abri situé à la gare de Bruxelles-Midi, faute de places au sein du centre de transit fédéral Ariane à Woluwe-Saint-Lambert.

Les personnes fuyant la guerre en Ukraine et arrivant en Belgique sont enregistrées par l'Office des Étrangers à l'Eurostation, un bâtiment situé près de la gare de Bruxelles-Midi. De là, celles qui ne disposent pas d'un hébergement chez des amis ou auprès de leur famille sont, en principe, orientées par Fedasil vers une autre commune. Tant que ce n'est pas le cas, elles sont accueillies dans un centre d'urgence de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Lambert. Mais parce que ce centre, baptisé Ariane, affiche complet, les réfugiés ukrainiens doivent passer la nuit dans un refuge pour sans-abri ou à la gare du Midi,

" L’abri d'urgence fédéral n'est plus utilisé depuis quelques semaines, parce que l'accueil des Ukrainiens au centre Ariane prend beaucoup trop de temps, parce qu'on ne trouve plus de place dans les communes", a déclaré Fedasil.

Selon Fedasil, les réfugiés ukrainiens passent actuellement en moyenne 72 jours dans des abris d'urgence. Mais certaines personnes y sont depuis six mois. "Actuellement, 250 places sont prévues pour les réfugiés ukrainiens dans le bâtiment Ariane. Compte tenu de l'afflux actuel, cela devrait suffire si l'hébergement d'urgence pour ces personnes ne dure pas plus de cinq jours. Mais nous sommes dans l'impossibilité de les transférer vers les communes", a ajouté Fedasil. Chez Fedasil, des gens appellent toute la journée les villes et les communes et ils ne trouvent tout simplement aucune place.