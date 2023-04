Des Twingo évitent la casse en s’électrifiant

La start-up normande Lormauto transforme les Twingo en voiture électrique en France, un moyen de ne pas jeter tout en s’adaptant à la future nouvelle législation.

Dans un hangar près de Lisieux, une poignée de salariés a déjà converti quatre Twingo. L’entreprise n’a pas rajeuni que le moteur : "tous les organes sont changés ou rénovés", explique le fondateur de Lormauto, Sébastien Rolo.

Des batteries prennent la place de la boîte de vitesses et du réservoir devenus inutiles. La planche de bord devient noire, tout comme les sièges, remis à neuf. Les volants fatigués sont recouverts de cuir. De la Twingo originale, il ne reste que la carrosserie et le châssis. S’ils fonctionnent encore, les lève-vitres, les phares ou la climatisation restent aussi.

"On ne peut pas expliquer aux gens qu’il faut faire du compost, et qu’on dépense de l’énergie pour jeter les voitures et les recycler", explique Sébastien Rolo. Cet ancien informaticien (et agriculteur) de 53 ans s’est lancé à fond dans ce projet en 2020. Son idée est de proposer une électrique à moins de 200 euros par mois sur cinq ans, en location seulement, sans apport, et entretien compris.