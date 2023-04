Des truffes belges dans votre jardin ? Oui c’est possible

Mets rare qui coûte cher, la truffe belge n’existe pas ou peu. Ce champignon qui se développe avec certains arbres dits truffiers (chêne, charme, noisetiers notamment) pousse sur de bons sols calcaires. Il serait donc facile d’en trouver à certains endroits wallons.

Du côté de Ciney, Nadine Colmant a réussi son pari d’obtenir des truffes dans son jardin. Si cela a pris du temps, le travail a été bien réfléchi.

"Ça fait une 12 ans que je suis dans la partie. J’ai fait un essai un peu par hasard. Je pensais qu’avec le terrain qui contient pas mal de calcaire que j’avais en Belgique, je pouvais avoir des truffes type de bourgogne", nous explique-t-elle.

"Il a fallu compter six ans et demi avant d’avoir la première truffe. Pour les avoir, j’ai utilisé des noisetiers truffiers. J’ai planté des arbres et en devenant adulte, ils ont développé le champignon."

Pour avoir des truffes, ce n’est a priori pas si compliqué que ça : "Je savais que ma terre était calcaire. J’ai fait des tests à la maison, combiné aux cartes de la région wallonne, on sait plus ou moins repérer si la terre est calcaire. C’est facile de le savoir."

Et au niveau du goût, on se rapproche de la truffe dite de Bourgogne. "Elle est différente de celle du sud de la France. Elle est aussi moins foncée. Elle a un parfum plus subtil et plus léger, un goût noisette, comme celle de bourgogne."