Des trottinettes électriques pour découvrir l’Abbaye d’Aulne et ses environs

Depuis peu, l’offre des activités vient de s’élargir sur le site de l’abbaye d’Aulne. Il est désormais possible de visiter le lieu en trottinette électrique tout terrain. "Avec ce type de trottinette, on peut aussi aller dans les bois, dans les chemins pédestres. On peut donc découvrir les alentours d’une autre manière, autrement qu’à vélo", confie Philippe Lefebvre, un habitant de Thuin.

Cette initiative a été lancée par un jeune entrepreneur, Gauthier Namêche. Il est récemment tombé amoureux de ces trottinettes. Selon lui, elles ne demandent pas trop d’efforts. "C’est aussi facile que le vélo. Il suffit de se mettre debout et d’appuyer sur la gâchette pour accélérer. L’équilibre se fait tout seul", explique-t-il.