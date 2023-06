Des tréfonds du classement au sommet en un an : Wyndham Clark, le surprenant vainqueur de l'US Open de Golf

A 29 ans, l’Américain Wyndham Clark a remporté l’US Open de golf, le premier majeur de sa carrière. Ce succès lui permet de bondir à la 13e place du classement mondial, alors qu’il végétait à la 241e place il y a pile un an. Clark a su garder la tête froide lors du dernier tour en battant notamment son compatriote Rickie Fowler et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, vainqueur du tournoi en 2012 et 2014 qui a échoué cette fois à un coup près.

Après les trois premiers tours bouclés en 64, 67, et 69, Clark a pu aborder le tour final avec beaucoup de confiance. Malgré deux bogeys aux 15 et 16, l’Américain s’est ressaisi et a enchaîné deux pars aux 17 et 18, lui permettant de terminer premier de la compétition avec 270 points.

2023 est l’année de Clark qui a remporté le Wells Fargo Championship, contre toute attente. Alors qu’il n'a auparavant jamais fait mieux qu’une 75e place en Grand Chelem, Clark a brillé en terminant 10e au Phoenix Open, 5e à l’Open de Palm Harbor et 12e à l’Open de Dublin, organisé au début du mois de juin.

Ce titre est à la fois une victoire sportive et personnelle. Clark a éclaté en sanglots lorsqu’il a inscrit le par gagnant et a dédié le sacre à sa mère, emportée par le cancer du sein il y a dix ans. "Je crois que ma maman me regardait aujourd’hui. Tu me manques… J’ai travaillé si dur et j’ai visualisé si souvent ce moment où je me retrouverais dans cette position. C’était mon heure", a commenté le vainqueur, trophée en main. L'année est loin d'être terminée, le British Open approche à grand pas et se tiendra du 20 au 23 juillet 2023.