Des travaux sur le ring de Bruxelles ces prochaines semaines

Après les travaux d'asphaltage, Bruxelles Mobilité rénovera un joint de dilatation sur le viaduc 25 du Ring, qui passe au-dessus de la chaussée de Lennik, et est situé au point km 55,50.

Ces travaux débuteront le 11 juillet et dureront six semaines. Cela aura un impact dès cette date sur la E19 en direction de Mons et Charleroi, puisque la circulation s'effectuera sur deux bandes. Les sorties 16 Leeuw-Saint-Pierre et 17 Bruxelles-centre resteront accessibles. Pour accéder au R0/E19 depuis Erasme en direction de Leeuw-Saint-Pierre, une déviation sera mise en place via l'avenue Olympique et l'avenue Leemans à partir du rond-point Henri Simon. L'accès à l'autoroute en direction de Charleroi restera praticable.

La Région flamande réalise également des travaux sur le Ring. Du 4 juillet au 31 août, l'accès au Ring intérieur au carrefour de Groenendael sera prolongé pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. La voie de droite et la bretelle d'accès seront fermées pendant la durée des travaux.

Du 13 au 15 août, les deux voies de droite de l'E40 en direction de Louvain seront asphaltées entre le point kilométrique 1,2 et la sortie Evere-Woluwe. Direction Louvain, le tunnel Reyers-Montgomery sera fermé et le trafic dévié via la place Meiser.