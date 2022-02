Des travaux sur le rail perturbent la circulation des trains entre Ottignies et Leuven, et des voitures à Wavre

La circulation des trains entre Ottignies et Louvain (Leuven) sera perturbée durant les vacances de Carnaval en raison d’importants travaux effectués à deux endroits du tronçon : Wavre en Wallonie, et entre Herverlee et Leuven en Flandre. Ces travaux débutent samedi 26 février et se poursuivront jusqu’au dimanche 6 mars.