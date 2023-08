Des travaux sur la E411, dès ce 16 août, entre Verlaine et Transinne

Dès ce mercredi 16 août, un chantier de réhabilitation démarrera sur la E411 entre Verlaine et Transinne, dans le sens allant vers Namur. Néanmoins, la SOFICO prévient que les deux sens de circulation seront impactés. Les travaux permettront de rénover l’autoroute sur près de 19 km.

Afin de limiter les nuisances et les effets sur le trafic, les opérations s’organiseront en deux phases. De la mi-août août jusqu’au 6 octobre, le chantier concernera les échangeurs de Transinne et Libramont-Chevigny. La circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg. L’accès à l’E411/A4 depuis la N89 via l’échangeur n°25 "Libramont-Chevigny" sera fermé à la circulation. Ensuite, au printemps 2024 et pendant un mois environ, les travaux s’étendront entre l’échangeur n°26 "Verlaine" et l’échangeur n°25 "Libramont-Chevigny".

Ce chantier représente un budget de 5,95 millions d’euros.