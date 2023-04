Des travaux de voiries anticipés pour le passage de Liège-Bastogne-Liège

Liège-Bastogne-Liège se prépare, ce sera dimanche. Des équipes techniques sont en train de préparer les routes. Ce ne sont pas des travaux spécifiques pour l'événement. Mais le calendrier est adapté pour que le parcours soit le meilleur possible. Nous nous sommes rendus sur l'un des chantiers.

Des travaux prévus, mais anticipés

Des routes dégradées, inégales, qui secouent les voitures… Ce n'est pas l'idéal pour le peloton de Liège-Bastogne-Liège.

A l’approche de la course, certains chantiers apparaissent sur le parcours. Il s’agit de travaux d’entretien anticipés de quelques jours pour garantir une route de qualité au peloton. "On a un contrat d'entretien de bail routier avec le district de Liège" explique Lauranne Delvaux, de l'entreprise Frère SPRL. "Il nous passe diverses commandes. Cette commande faisait partie de la liste des travaux qu'on doit effectuer, mais on nous a demandé expressément d'avancer ce travail pour que la route soit en état pour dimanche."

C’est le SPW (Service Public de Wallonie) qui a fait cette demande suite aux remarques faites par l’organisateur. Mais il n'a pas d’obligation contractuelle de faire ces réparations. Le SPW doit juste s’assurer qu’elles sont accessibles le jour de la course. "Quatre à cinq mois avant le jour de la course, nous recevons une demande d'autorisation sur base d'un itinéraire. Et notre travail est de nous assurer que toutes les voiries seront bien ouvertes le jour de la course et qu'il n'y aura pas de chantier d'envergure à ce moment-là" explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Infrastructures et Mobilité.

Il n'y a pas de budget spécifique pour la course

La course ne fait pas l’objet d’une attention particulière au SPW. Tous ces travaux devaient être effectués quoiqu’il arrive. "Il n'y a pas de budget spécifique pour la course, comme il n'y a pas de travaux spécifiquement réalisés pour la course non plus" précise Sarah Pierre. "Si on peut évidemment adapter le calendrier et donc réaliser les travaux avant le passage de la course, nous le faisons dans la mesure du possible, mais tous ces travaux seront réalisés, qu'il y ait course ou pas."

Du coté des routes communales, c’est la même chose. Certaines communes, comme Aywaille, profitent de la course pour anticiper des chantiers qui étaient prévus et offrir aux coureurs un peu plus de sécurité.

Regardez ci-dessus notre vidéo.