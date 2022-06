Des travailleurs de Shein n’envoient pas des messages d’appels à l’aide sur les étiquettes des vêtements

En effet, il apparaît que sur des photos de plusieurs étiquettes de vêtements présentés comme ayant été achetés en ligne chez Shein, les mots "NEED YOUR HELP" reviennent.

Mais ces mots apparaissent à chaque fois dans un contexte, celui d’instructions pour le nettoyage des habits. En anglais, le message complet indique : "Tumble dry, do not dry clean. Due to the water saving technology, need your help washing with the soft detergent at the first time to make the goods softer." soit, en français : "Séchage en tambour, pas de nettoyage à sec. En raison de la technologie d’économie d’eau, nous avons besoin de votre aide pour laver les articles avec un détergent doux la première fois afin de les rendre plus doux."

Il apparaît dès lors clairement que la phrase "need your help" n’est pas un appel à l’aide mais qu’il s’agit d’instructions de lavage maladroitement formulées pour inviter les consommateurs à utiliser un détergent doux la première fois qu’ils lavent leur vêtement afin de le rendre plus doux.

Certains internautes ont affirmé que la phrase "need your help" pouvait également être un message caché. Aucun élément ne permet de confirmer cette explication, surtout si l’on considère que la phrase apparaît dans le cadre d’une phrase plus longue qui a un sens différent.

Par ailleurs, nos confrères du site de fact checking anglophone Snopes, ont également enquêté concernant les autres "messages" et publications liées à l’étiquette reprise dans la publication francophone. Il y a, parmi ceux-ci, notamment l’utilisation d’images d’archives dont le contexte n’a rien à voir avec Shein, comme le rappellent nos confrères de Knack.

Les différentes photos publiées ont toutes des origines différentes et seules deux étiquettes sont réellement liées à Shein. Concernant ces deux clichés, rien ne permet d’affirmer que ces deux photos d’étiquettes soient des cris de détresse cachés des travailleurs.