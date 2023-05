Des trains pas comme les autres : voyage vibrant au nord-est du Brésil

Direction la forêt amazonienne, au nord du pays, près de la frontière avec le Guyana, avec le train de la jungle très utile aux agriculteurs. Une rencontre avec un jeune garçon l’amène à descendre dans une gare comme il n’en a jamais vues : Philippe la classe numéro un dans son classement des gares les plus paumées ! Ce garçon grimpe à mains nues au sommet d’immenses palmiers pour cueillir (et vendre) des açaïs berries, cette petite baie typiquement brésilienne.

Au terminus, à Santana, Philippe doit continuer son périple en bateau sur le fleuve Amazone. À bord, les sièges sont des hamacs, bonheur. Il débarque sur l’île de Marajo, réputée pour ses buffles, et sur l’autre rive, notre explorateur visite la charmante petite ville de Belém.

Enfin, un train emmènera encore Philippe Gougler à Carajás, là où se trouve la plus grande mine de fer au monde avec un train de plus de 3 km de long pour le transporter. Et il termine ce voyage incroyable dans une tribu d’Indiens où le chef apprend aux plus jeunes à ouvrir un chemin pour se déplacer dans la forêt. Une manière de transmettre et de préserver les valeurs de la culture amazonienne pour une communauté dont les 2/3 a disparu à cause des ravages de la déforestation au profit de la culture intensive.