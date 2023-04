Des trains pas comme les autres vous emmènent en Birmanie

La Birmanie vient de s’ouvrir au monde lorsque Philippe Gougler décide de s’y aventurer en 2013. Il est loin de se douter des merveilles qui l’attendent et surtout, de la chaleur humaine du peuple Birman.

Ici, les trains sont rudimentaires et secouent, dans la bonne humeur. Direction Mandalay, deuxième ville du pays, mythique avec son palais royal, ses multiples temples et son célèbre bouddha Mahamuni de quatre mètres de haut, vieux de 2000 ans, tout en bronze et recouvert de feuilles d’or par les pèlerins.

Puis direction Bagan, le cœur historique et spirituel de la Birmanie. Imaginez des milliers de pagodes en pleine nature, le panorama est juste magique, presque irréel. Plongée au cœur du bouddhisme pour Philippe qui assiste à l’une de ces cérémonies où l’on communique avec les esprits. Rencontre avec un nat, travesti, qui protège les villageois et qui est très respecté durant ces cérémonies, mais nettement moins en dehors. L’homosexualité est en effet toujours un crime pénal en Birmanie, – un héritage de l’époque coloniale britannique -, et même si la loi n’est plus appliquée et que les tabous se sont doucement estompés depuis la fin de la junte militaire en 2011, le harcèlement et les discriminations homophobes rendent la vie dure aux personnes LGBTQIA +.

Il emprunte ensuite la fameuse Circle Line, train de banlieue de Rangoon, la ville principale du pays qui montre des signes clairs d’ouverture face à une population qui ne craint plus de s’exprimer.

Encore un lieu incroyable à découvrir ensuite : le Rocher d’Or où une pagode tient sur un rocher en équilibre au bord d’un précipice. Tout bouddhiste rêve d’y aller au moins une fois dans sa vie, et notre journaliste assiste à un événement ce soir-là : la nuit de pleine lune au Rocher d’Or, moment suspendu.

Le voyage s’achève lentement, à Kalaw, à bord du Slow Train, et loin du tumulte des villes, c’est la découverte du lac Inle et de ses pêcheurs qui vivent modestement en famille dans des maisons construites sur l’eau.

Rendez-vous pour ce nouvel épisode Des trains pas comme les autres ce dimanche à 20h35 sur La Trois, et en replay durant 90 jours.