Des trains pas comme les autres : un voyage enchanteur en Autriche

En Autriche, les trains circulent toujours, peu importe la neige et les montagnes, et c’est comme ça depuis 1898. Philippe Gougler entame son voyage sous un paysage bien enneigé à bord d’un petit train qui circule dans les montagnes, de villages en villages, à travers des sommets qui culminent à 2000 mètres. Un train fort apprécié des habitants et des touristes car il permet à la fois de voir de jolis paysages et en même temps d’accéder directement aux pistes de ski.

À Krimml, notre globe-trotter a rendez-vous dans une ferme pour assister à la traite des vaches. Des vaches qui donnent leur lait en mode tout à fait détendu grâce à Tony, fermier ET professeur de chant de yodel, et qui raconte qu’en poussant la chansonnette pour ses bêtes, elles se relaxent et donnent ainsi plus de lait ! Le yodel, ce chant folklorique revenu à la mode en Autriche et qui servait à la base aux gardiens de troupeaux à retrouver leur chemin s’ils se perdaient dans les montagnes et qui permet encore aujourd’hui de faire revenir les troupeaux à la ferme.

À la gare de Zell am See, Philippe fait une rencontre improbable : un homme a comme passion de tirer des objets très lourds, et, sous le regard consterné de notre journaliste, s’entraîne à tirer une locomotive et ses wagons!

Du village d’Axams et de son étrange coutume à la charmante Innsbruck, 2ème plus grande ville des Alpes, Philippe achève son périple à Vienne dans une ambiance impériale. Le soir venu, Vienne, c’est la ville des théâtres, des opéras et des bals majestueux. Alors, sur son 31, notre guide prend part au grand bal traditionnel de la Rudolfina-Redoute, l’un des bals les plus anciens organisé par une confrérie d’étudiants dans un but caritatif. Petit conseil si vous y participez un jour pour danser une petite valse : enlevez votre montre car regarder l’heure est considéré comme une impolitesse !