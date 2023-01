Des trains pas comme les autres : merveilleuse nature en Suède

Direction la Suède, depuis la Laponie jusqu’à la Venise du Nord pour une bonne bouffée d’air pur et des paysages dont l’immensité et la tranquillité feraient presque vaciller.

Philippe Gougler commence son voyage au nord du cercle polaire, en Laponie, là où il fait tellement paisible que les seuls sons émis sont ceux du vent et des fragments de glace qui s’entrechoquent . L’immensité est faite d’eau, d’arbres et de montagnes. On est en été et il fait 4 degrés, il fait donc froid toute l’année mais les habitants, eux, s’y sont habitués.

Notre journaliste monte à bord du seul train existant, le train du cercle polaire, depuis Abisko jusque Kiruna, célèbre pour ses mines de fer . Un petit sandwich à la viande de renne et le voilà à son rendez-vous avec Anne-Sophie, une guide de Laponie qui vit en pleine nature avec ses 14 puissants huskies et qui va lui faire vivre le soleil de minuit. Ce long soleil d’été qui fait qu’on dort très peu à cette période de l’année.

Le train du cercle polaire l’emmène ensuite à Luleå. Comme souvent avec Philippe, ses rencontres dans les trains avec des locaux nous en apprennent davantage sur leurs habitudes : les Suédois sont solidaires et se préoccupent du bien commun, raconte un habitant, mais leur caractère indépendant les rend aussi assez distants des étrangers au premier abord. Ils aiment préserver leur zone de confort et mettent peut-être un peu plus de temps que nous à nouer des contacts.

Rencontre avec Geert, un photographe passionné par les écureuils, qui crée des décors improbables pour les mettre en scène et qui vend ses photos garanties sans retouches.