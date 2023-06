Des trains pas comme les autres : Les Philippines

Les Philippines, cet archipel aux 7000 îles et aux 52 volcans actifs que Philippe Gougler a décidé de parcourir… en train ! Mais vous vous en doutez, à un moment, il devra tout de même prendre le bateau !

On ne connaît que trop bien les transports en commun bondés et les fameux "frotteurs" qui en profitent pour harceler les femmes voire commettre des agressions sexuelles. Les Philippines ne connaissent plus ce problème. Ici, les trains sont séparés en deux catégories de wagons, ceux pour les hommes et ceux pour les femmes. Notre journaliste en découvre le pratique en montant à bord d’un train de banlieue à Manille, la capitale.

Autre découverte : les jeepneys, mix de bus et de jeeps, héritage des Américains après la guerre qui ont laissé quantité de ces voitures militaires et que les Philippins ont recyclé et customisé en moyen de transport, très populaire dans le pays et très sympa puisqu’on y circule à maximum 20 dans une bonne ambiance. Si un jour vous êtes là-bas et que vous prenez un de ces jeepneys, tapez juste dans le plafond pour que le chauffeur s’arrête !

Philippe poursuit donc sa route en jeepney jusqu’aux montagnes et termine à pied par un petit sentier haut perché pour accéder à des paysages splendides avec les fameuses rizières en terrasse. Il rencontre des femmes nonagénaires et tatouées de la tribu des Kalinga qui plantent le riz par une chaleur torride, les pieds dans la boue, pliées en deux toute la journée et le sourire aux lèvres.