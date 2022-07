Des trains pas comme les autres : le Zimbabwe et la Zambie

Cette semaine, Philippe Gougler part dans ceux pays d’Afrique pour découvrir la nature… en train bien sûr ! Vous allez voir, ça donne très envie.

C’est à Bulawayo, 2ème ville du Zimbabwe, que commence le périple vers la savane. Ce pays a été colonisé par les Britanniques jusqu’en 1965 et en montre encore des traces architecturales. Notre guide se rend dans une petite gare de laquelle part chaque soir un train à bas tarif. Et comme les distances sont longues, on voyage de nuit. Les infrastructures ferroviaires sont précaires, le pays se remet encore de la grave crise économique qu’il a connue dans les années 2000.

Philippe Gougler s’arrête à Hwangé et part en safari à la découverte d’animaux sauvages, il observe les lions, les zèbres… et les nombreux éléphants. Pour les habitants, les animaux font partie de leur vie et surtout de leur santé. Philippe va à la rencontre d’un médecin aux méthodes traditionnelles qui utilise les animaux comme méthode de guérison. Comme l’inattendu pouvoir puissant du sperme des babouins, qui, mélangé à une herbe, devient une poudre médicinale pour avoir beaucoup d’enfants.

Toujours plus au nord, direction les mythiques Victoria falls, ces cascades majestueuses et puissantes qui font partie des plus belles et des plus grandes chutes du monde. Classées au patrimoine mondial de l’humanité, elles plongent à pic dans des gorges parfois profondes de plus de 100 mètres ! Elles forment aussi une frontière naturelle avec la Zambie.

Notre journaliste passe donc cette frontière jusqu’à la ville de Livingstone, du nom de l’explorateur écossais. Là, il découvre un autre trésor : le train de luxe Royal Livingstone Express, un petit bijou, une locomotive à vapeur datant de 1924 qui permet d’aller voir les chutes Victoria en mode luxe avec

repas gastronomique dans un décor chic en bois.

Pour finir, Philippe reprend le train à Kapiri Mposhi pour se rendre au nord de la Zambie, le train, lui, continue jusqu’en Tanzanie. C’est toujours la bonne ambiance dans les trains, pour discuter, pour manger… et en apprendre plus sur les traditions des habitants. Il veut aller dans la réserve naturelle de Kasanka pour voir un phénomène exceptionnel : une petite forêt où sont concentrés le plus grand nombre de mammifères d’Afrique, et où migrent durant 2 mois de l’année plus d’un million de chauves-souris ! Un bal nocturne magique.

Embarquez dans ces Trains pas comme les autres le vendredi 15 juillet à 20h30 sur La Trois et en replay sur Auvio.