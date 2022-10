Des trains pas comme les autres : le Panama, bien plus que ce qu’on croit !

Philippe s’offrira enfin un périple inoubliable dans l’ archipel paradisiaque de San Bl as , un ensemble de 365 îles dont seulement 49 sont habitées. Sur l’île Tigre, il fera connaissance avec la communauté Kuna, des habitants très chill et menant une vie simple où la nature occupe une place centrale . Un peuple qui s’est battu pour défendre ses terres et sa culture. C’est un peu un autre monde à l’intérieur du Panama, totalement préservé du tourisme, et qui donne une furieuse envie d’y aller.