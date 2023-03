Des trains pas comme les autres : le Nordeste du Brésil, un voyage vibrant

Salvador de Bahia fut la première capitale du pays, fondée par les Portugais . On la surnomme "La Rome noire" en raison aussi de ses 365 églises, et vu les nombreux habitants qui sont des descendants des esclaves venus d’Afrique.

Le journaliste choisit de visiter la plus populaire de ces églises : l’Église Nosso Senhor de Bonfim, surnommée l’église des miraculés. Ici, on vient exprimer sa foi en nouant un petit ruban coloré sur lequel on inscrit trois vœux, et les prêtres peuvent vous purifier, vous ou… votre voiture . Un mix de catholicisme, rites indigènes et croyances africaines.