Des trains pas comme les autres : le monde rude et féerique de la Laponie

Philippe Gougler nous emmène en Laponie, vaste région essentiellement située au-delà du cercle polaire. Elle s’étend sur plusieurs pays : la Norvège, la Finlande, la Russie et la Suède. Bienvenue dans le Grand Nord pour un retour à la nature originelle. Ici tout est vrai, tout est pur, et rude aussi.

Peupler un endroit sur terre tel que celui-là n’était pas chose aisée et pourtant les Suédois l’ont fait ! Mais comment survivre au grand froid ? C’est ce que notre aventurier va tenter de savoir. À bord d’un train pour le Grand Nord, il part dans de tous petits villages.

Place aux grandes étendues avec de petits villages éparpillés dans lesquels les gens ont beaucoup d’espace mais vivent aussi dans la solitude. Alors, une chance d’être seul ? C’est ce que beaucoup d’habitants pensent car ils sont nombreux à avoir un rapport fort à la nature et, raconte ce Suédois, "on s’immerge mieux quand on est seul". Par rapport à la rudesse de l’environnement et du climat, il pense également que les habitants ont développé une capacité de résistance au froid qui les a rendus très forts ! On va aussi réaliser qu’il règne de la bienveillance, de la solidarité pour (sur) vivre dans cet environnement extrême. Comme dans une petite gare perdue au milieu de nulle part qui est vrai lieu de ralliement. Elle sert à la fois de salle d’attente, de bar-salon de thé, de supérette, de pharmacie, de distribution de colis… tout cela supervisé par la patronne qui veille sur les 43 âmes de ce village. Et au gré de ses rencontres, Philippe va aussi comprendre qu’ici, loin de la civilisation, les habitants font preuve de créativité grâce à la nature inspirante. Car ici, alors que les paysages sont souvent tous blancs, chacun tente, à sa façon, d’amener de la couleur et de la fantaisie.