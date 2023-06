Des trains pas comme les autres : la douceur de vivre en Andalousie

Bienvenue en Andalousie, là où l’éventail est un accessoire de mode. Cette région du sud de l'Espagne est la preuve vivante qu'on peut partir en voyage et vivre un dépaysement total sans faire 10.000 kilomètres.

Le voyage débute dans le petit village haut perché de Ronda. Entouré de montagnes, Philippe Gougler arpente les ruelles des façades blanches et prend un premier train de luxe : "Al Andalus" est carrément l’un des trains les plus luxueux d’Europe et notre journaliste ne dit jamais non à un voyage à bord de cabines privatives et de vastes salons faits de matériaux nobles et raffinés !

Un voyage qui a un prix et qui peut durer 10 jours avec de nombreuses escales. Notre journaliste, lui, fait étape à l’incontournable Grenade près des montagnes de la Sierra Nevada, et visite le majestueux Alhambra avec ses palais et ses jardins témoignant de la présence musulmane en Espagne au Moyen-Âge. Une de ces rencontres impromptues comme Philippe Gougler en fait souvent en voyage le mène jusqu’au cœur du désert de Tabernas avec un Espagnol qui se sent indien.

À Malaga, Philippe prend le TGV espagnol, surnommé "El Pato", le canard, vu la forme de son bec, pour remonter jusqu’à Madrid. Et dans la capitale espagnole, il emprunte un train de banlieue à la rencontre d’un homme qui construit, de ses mains, avec un ami et à partir de matériaux de récup, une immense cathédrale, guidé par une puissante foi chrétienne. Le vieil homme a 93 ans et une pêche d’enfer !

