Des trains pas comme les autres : la délicatesse du Japon

Le Japon est deux fois plus petit que la France mais compte deux plus d’habitants, plus de 125 millions ! 80% d’entre eux vivent en ville. Le Japon possède l’un des réseaux ferroviaires les plus développés au monde. Philippe Gougler va tenter d’approcher le cœur des Japonais.

Philippe est comme un enfant qui découvre un nouveau jouet en voyant le train mythique de Shinkansen, c’est le premier train à grande vitesse du monde, bien avant le TGV, inauguré en 1964, et il va l’emmener de Tokyo à Kyoto, la ville des temples. Ce type de trains peut monter jusqu’à 320 km/heure et on peut en emprunter un toutes les 5 minutes aux heures de pointe ! Toutes proportions gardées par rapport à la taille de notre pays et son nombre d’habitants, voilà qui remet tout de même les choses en perspective ! Et si l’on avait aussi besoin de prendre une leçon en termes de ponctualité, ce navetteur est formel : c’est le number one, non seulement il est rapide mais cela fait 30 ans qu’il l’utilise chaque jour pour aller au travail et il n’a JAMAIS été en retard ! Le secret ? Les Japonais ont l’envie de bien faire, sont pointilleux et concentrés selon cet habitant. Et il y a aussi le fait que les trains à grande vitesse roulent sur des voies qui leur sont réservées. Et s’il fallait encore un argument pour être convaincus que ce train, c’est le pied, ce sont les plateaux-repas que l’on peut consommer pendant le trajet : les délicieux bentos.

Arrêt à Kyoto pour goûter à la zénitude unique de la ville, entre temples et jardins. Philippe se rend dans l’un des plus connus : le temple et son jardin de pierres Ryoan-ji, vieux de 200 ans. Ici, on est dans la contemplation et elle doit se pratiquer avant d’en ressentir les effets.

Philippe ressent une différence culturelle assez forte : celle d’une retenue naturelle qu’ont les Japonais, contrairement à nous qui ne sommes pas autant dans ce respect qui peut nous sembler excessif et donner le sentiment d’être intrusif ou de manquer de politesse.

Une fête en l’honneur d’un train à Nagoya ? Évidemment, Philippe y va !