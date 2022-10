Des trains pas comme les autres : hygge ou le bonheur danois

Entre la mer Baltique et la mer du Nord, l’eau est omniprésente au Danemark, les trains ont donc appris à "surfer sur les eaux" avec leurs plus de 2000 km de lignes ferroviaires.

Le voyage démarre fort dans l’extrême nord à Skagen au milieu des dunes et face à un groupe de vieilles dames qui se baignent dans la mer en hiver, tôt le matin… entièrement nues ! Elles se revendiquent d’être les vraies Vikings ! Et le témoignage d’un habitant ne dira pas le contraire : les femmes sont considérées comme plus fortes que les hommes, ce sont elles les cheffes de famille ! Et à tous les échelons, la population travaille pour une parfaite égalité des droits. Prenez-en de la graine, les autres !

Sur l’île de Læsø , on vit de la pêche et de la culture d’un sel en forme de bijou. Philippe découvre des maisons féeriques datant du 17ème siècle : leurs toits sont faits de zostères marines, une sorte d’algue qui pousse abondamment dans la mer. Ces toits sont tellement épais qu’on n’entend plus aucun bruit une fois à l’intérieur !

Puis il part à la rencontre d’ une classe d’enfants dont l’institutrice raconte qu’elle "préfère voir un enfant avec un couteau dans la forêt plutôt qu’un enfant avec un Ipad !" Ici, on apprend à se débrouiller en pleine nature, et les maîtres-mots sont liberté et responsabilité.

Ensuite, direction la plage pour prendre une leçon avec une cueilleuse d’algues. Ce super aliment, riche en vitamine et minéraux, est aussi un puissant antioxydant et contient des acides gras et des protéines. Pour cette récoltante, c’est "le légume du futur", et ici, gros bonus, la mer n’est pas polluée.

Enfin, l’incontournable Copenhague attend Philippe. Après une visite sur les toits en compagnie de ramoneurs stylés, il explore le quartier hippie de Christiania, une bulle verte paradisiaque dans la ville où vit une communauté libre et démocratique.

Découverte encore avec les œuvres de l’artiste Thomas Dambo, ce sculpteur construit des trolls géants dans la ville à partir de déchets.

Enfin, dans la ville médiévale intacte de Ribe, il trouve, dans les bois, un club de Vikings! Avec la parfaite panoplie, ils s'exercent aux joutes vikings, mangent vikings, bref, des passionnés de leurs ancêtres.