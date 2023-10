"Des trains pas comme les autres" fait sa rentrée et vous emmène en Bolivie

C’est reparti pour une nouvelle saison de voyages en train avec Philippe Gougler motivé pour parcourir le monde. C’est en Bolivie qu’il nous entraîne en empruntant le réseau des Andes. Depuis La Paz et jusqu’en Amazonie, c’est parti pour un périple totalement dépaysant.

La capitale coupe à elle seule le souffle, littéralement : on est entre 3200 et 4000 mètres d’altitude, il y a des pentes partout et tout le temps ! C’est bien simple, La Paz est la capitale la plus haute du monde. Évidemment, plus on monte, plus il fait froid et plus les gens pauvres y vivent. Le dépaysement est immédiat, Philippe croise beaucoup de Boliviens descendant de populations indiennes. Les femmes, les Cholas, portent un chapeau traditionnel reconnaissable, entre le chapeau melon et haut-de-forme.

Le premier train que Philippe pensait prendre à La Paz sera finalement un bus car des trains, il n’y en a tout simplement plus. La compagnie des chemins de fer a été privatisée puis délaissée par manque de rentabilité, privant les habitants du nord de ce moyen de transport.