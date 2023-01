Des trains pas comme les autres : entre tradition et modernité au Maroc

Deuxième étape : direction le sud pour une halte à Marrakech et évidemment, la fameuse place Jamaâ El Fna, inscrite à la fois sur la Liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une immense place sur laquelle on est immergés dans un bouillonnement d’animations, d’odeurs et de sons imparables.

Puis c’est à bord d’un taxi collectif que Philippe s’enfonce davantage dans le sud du pays, à Taliouine, en plein désert. Ici, dès 6 heures du matin, les femmes sont à l’ouvrage pour cueillir les fleurs de safran, l’or rouge du Maroc qu’on retrouvera dans nos plats. Un travail manuel colossal et minutieux.

Il s’approche enfin du mythique Sahara, où il achève son périple à bord d’un train minier pour remonter vers le nord dans une ambiance de travail marquée par une camaraderie et une solidarité touchantes.

Et le meilleur moment : une séance câlins avec des précieux chameaux et leur propriétaire très attaché à son troupeau. On apprend notamment que leur urine est un hydratant naturel pour nos mains et en soigne les égratignures !