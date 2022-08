Des trains pas comme les autres - destination l'Italie du nord

1ère étape, la découverte de la ville de Gênes, premier port d’Italie situé face à la mer de Ligurie. Il prend ensuite le train pour se rendre dans les Cinque Terre, petit paradis composé de cinq villages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO qui ne sont pas accessibles par la route. Il fait halte dans le village de Monterosso, où il est invité par un moine capucin à visiter le monastère, petite perle située à flanc de colline. Il poursuit sa route vers la ville des amoureux, Vérone, pour une visite de la cite de Roméo et Juliette. Et il rencontre sur place une Giulietta des temps modernes, qui lui ouvre les portes de son club ! Philippe reprend le train jusqu’à Venise et sa lagune. Il y rencontre un gondolier, haut en couleurs, et sa famille de pêcheurs, qui lui ouvrent la porte de leur maison vénitienne sur leur île loin des circuits touristiques. Là, Philippe touchera de près la véritable âme vénitienne.