“Des trains pas comme les autres” : découverte de l’Ouzbékistan

L’Ouzbékistan, comme chaque pays, dispose de richesses à découvrir par soi-même, bien dissimulées dans ses étendues désertiques. Ses villes disposent ainsi d’histoires millénaires et de lieux qui valent le détour. C’est d’ailleurs dans l’extraordinaire Samarcande que Philippe Gougler entame son voyage. La ville se trouvait auparavant comme un point de passage important de la Route de la Soie par sa situation entre Chine et Méditerranée. Elle fut d’ailleurs proclamée en 2001 carrefour de cultures et site de patrimoine mondial par l’UNESCO. La cité compte ainsi de nombreux monuments historiques au sein de sa structure en perpétuelle évolution.