Des trains pas comme les autres : à la découverte de la Croatie

Pour le dernier voyage de cette saison estivale, Philippe Gougler part de l’Adriatique jusqu’au cœur des Balkans. Il fera des rencontres étonnantes et touchantes avec des Croates et n’aura pas de mal à nous convaincre du charme de ce pays au riche patrimoine naturel et culturel.

Dubrovnik, celle que l’on surnomme la perle de l’Adriatique, est carrément l’une des plus belles villes d’Europe aux yeux de notre baroudeur ! Une ville de caractère, entre raffinement vénitien et esprit slave. C’est ici qu’ont été tournées des scènes de Game of Thrones, Port-Réal étant la capitale du royaume des sept couronnes sur laquelle règne la reine Cersei.

Non loin de là, notre fan de trains découvre Ston, là même où un train de mines de sel arpente la plus ancienne saline d’Europe. Il rencontre des travailleurs bénévoles qui remplissent avec fierté les wagons de sel, un sel écologique extrêmement salé et d’une grande qualité puisqu'il provient de la mer Adriatique très propre.