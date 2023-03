Des trains à vapeur restaurés vous attendent pour une balade et une visite

Le Chemin de fer à Vapeur des 3 Vallées rassemble un musée ainsi qu’un atelier de restauration. L’association propose des visites ainsi que des balades découvertes à bord d’ancêtres ferroviaires datant de la première ou seconde partie du 20ème siècle.

Des ouvriers et des bénévoles s’affèrent à remettre en état les machines, à accueillir les visiteurs, à être votre chef de train lors des visites ou aussi à conduire ces engins. Une logistique assez dense qui débute à l’atelier de restauration, comme sur un locotracteur datant de 1926 : "On l’a remis en état visuel pour le public. Donc, c’est principalement de la tôlerie, de la peinture, refaire le plancher […] ensuite j’ai un collègue qui va mastiquer pour camoufler les soudures", énumère le brigadier Julien Mosseray. Une Asbl qui existe depuis 1973 et compte une collection avoisinant les 100 pièces historiques.

Toute la collection n’est pas visible car le musée ne peut pas abriter autant de locomotives, wagons et autorails aussi longs sous le même toit. Une extension de 80m est en cours, afin d’accueillir plus de véhicules ainsi que de visiteurs. Situé à Treignes, plus précisément à 100m de l’actuelle gare, le musée du chemin de fer à vapeur, n’expose pas tout son garage. L’atelier ainsi que l’entrepôt se trouvent quant à eux à quelques kilomètres, à Mariembourg.