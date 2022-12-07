Квитки на потяг зі знижкою | Des trains à moitié prix pendant les fêtes

Квитки на потяг за півціни на свята. Цієї середи SNCB запускає зимовий промоквиток.

Це дозволяє отримати 50% знижку на вартість квитка туди й назад (у той же день).

Цей квиток був розроблений для тих, хто бажає піти за покупками, відвідати родину та друзів або просто вирушити в одноденну подорож напередодні або під час різдвяних свят.

SNCB таким чином хоче залучити нових пасажирів і збільшити частку подорожей потягом . Залізниця хоче збільшити кількість своїх користувачів на 30% до 2032 року. Для цього вона розраховує на значне зростання кількості поїздок на відпочинок.

Нагадуємо, що діти до 12 років завжди подорожують безкоштовно у супроводі дорослих.

"Зимовий промо-квиток" доступний через додаток SNCB, на веб-сайті www.sncb.be, у торгових автоматах і в касах.

Акція триватиме до 8 січня.