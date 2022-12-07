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Ukraine - Україна

Квитки на потяг зі знижкою | Des trains à moitié prix pendant les fêtes

© Belga

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Квитки на потяг за півціни на свята. Цієї середи SNCB запускає зимовий промоквиток.

Це дозволяє отримати 50% знижку на вартість квитка туди й назад (у той же день).

 

Цей квиток був розроблений для тих, хто бажає піти за покупками, відвідати родину та друзів або просто вирушити в одноденну подорож напередодні або під час різдвяних свят.

SNCB таким чином хоче залучити нових пасажирів і збільшити частку подорожей потягом . Залізниця хоче збільшити кількість своїх користувачів на 30% до 2032 року. Для цього вона розраховує на значне зростання кількості поїздок на відпочинок.

Нагадуємо, що діти до 12 років завжди подорожують безкоштовно у супроводі дорослих.

"Зимовий промо-квиток" доступний через додаток SNCB, на веб-сайті www.sncb.be, у торгових автоматах і в касах.

Акція триватиме до  8 січня.

 

Le train à moitié prix pendant les fêtes

 La SNCB lance ce mercredi le Winter promo ticket. Il permet d’obtenir une réduction de 50% sur le prix d’un billet aller-retour (le même jour).

 

Ce ticket a été imaginé pour celles et ceux qui souhaitent aller faire du shopping, rendre visite à leur famille et à leurs amis ou simplement partir en excursion d'un jour à l'approche ou pendant les vacances de Noël. 

La SNCB souhaite ainsi attirer de nouveaux voyageurs et augmenter la part des déplacements en train. L'entreprise ferroviaire souhaite en effet augmenter le nombre de ses usagers de 30% d'ici à 2032. Pour y parvenir, elle compte sur une forte croissance du nombre de voyages de loisirs.

Pour rappel, les enfants de moins de 12 ans voyagent toujours gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte.

Le "Winter Promo Ticket" est disponible via l'application SNCB, sur le site internet www.sncb.be, aux automates de vente et aux guichets.

L’action prendra fin le 8 janvier prochain.

 

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