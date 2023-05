Des traces de pesticides pourtant interdits toujours présentes dans le sang des oiseaux.

On a ainsi longtemps pensé que les néonicotinoïdes étaient moins nocifs pour l'environnement que les autres types de pesticides. Or les preuves se sont accumulées ces dernières années pour démontrer que ces substances avaient aussi des effets sur les "espèces non ciblées" comme les abeilles, ce qui a conduit à l'interdiction ces dernières années d'un grand nombre de ces substances au sein de l'Union européenne.

Une récente étude française a démontré la présence d'importantes concentrations de néonicotinoïdes dans le sang d'oiseaux agricoles comme les bruants, rossignols, perdrix ou encore busards cendrés, souligne Natuurpunt. Il s'agit notamment de trois substances qui avaient été explicitement interdites depuis trois ans dans la région étudiée.