Des traces de dinosaures ont été trouvées dans une falaise en Alaska

"Il ne s’agit pas seulement d’un seul niveau de roche sur lequel se trouvent des traces", explique le paléontologue Dustin Stewart, qui a dirigé l’étude à l’Université d’Alaska, dans son étude. "C’est une séquence dans le temps. Jusqu’à présent, Denali avait d’autres sites de traces connus, mais rien de cette ampleur."

Les paléontologues ont découvert deux types de traces : celles prises dans de la boue molle qui a ensuite durci et été recouverte et celles qui ont été comblées par des sédiments lors des remontées d’eau. Ces différents processus de préservation se sont produits sur des milliers d’années pour donner cet ensemble incroyable où des empreintes se retrouvent piégées dans la roche sur plus de 20 mètres de haut. Certaines sont si bien conservées que l’on peut voir la forme des orteils et la texture de la peau.

En dehors de cette découverte plus "médiatisable", les scientifiques ont également trouvé d’autres témoins de ces temps reculés : des plantes fossilisées, des grains de pollen, des traces de coquillages et d’invertébrés d’eau douce. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le site et l’on devrait avoir des nouvelles de Denali dans les prochaines années.