Des tornades font au moins 7 morts dans le sud-est des Etats-Unis

Au total, au moins 45 tornades ont traversé jeudi le sud-est du pays, selon un rapport préliminaire du Centre de prévision des tempêtes américain (Storm Prediction Center, SPC).

L’état d’urgence a été déclaré dans la Géorgie et pour certains comtés de l’Alabama. La ville de Selma, dans le comté de Dallas a subi d' "importants dégâts", selon les services de son maire James Perkins, qui avaient appelé les habitants à éviter de se déplacer jeudi et à se tenir éloignés des lignes électriques arrachées. "Des équipes de la ville seront envoyées dès que possible pour nettoyer", avait ajouté la municipalité sur Facebook.