Des tonnes de poissons morts : une pollution mystérieuse du fleuve Oder, en Pologne, fait craindre un désastre environnemental

Selon la ministre allemande de l’Environnement, il s’agit désormais de "réduire les conséquences de la catastrophe" et, si possible, prévenir d’autres dommages qu’elle risque de provoquer. "Nous ignorons combien de temps et dans quelle mesure cette catastrophe va impacter le système écologique, des mois, peut-être des années", a-t-elle indiqué à la presse.

Les deux ministres ont assuré que la pollution de l’Oder n’avait d’impact ni sur les eaux souterraines ni sur l’eau potable des deux côtés du fleuve. La police polonaise a offert samedi une récompense de 210.000 euros pour trouver l’auteur de la pollution.

Le gouvernement polonais accusé d’inaction

Le gouvernement nationaliste-populiste polonais s’est retrouvé sous un feu des critiques, aussi bien en Pologne qu’en Allemagne, pour n’avoir pas réagi plus tôt. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a reconnu samedi avoir été informé de la situation que "le 9 ou 10 août", alors que les premiers signaux de la pollution ont été enregistrés le 26 juillet aux alentours de la ville polonaise d’Olawa (sud-ouest). "Il est évident que j’ai appris cela trop tard. Au départ, tout le monde a pensé qu’il ne s’agissait que d’un problème local", avait-il déclaré sur son podcast hebdomadaire vendredi.