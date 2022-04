Des toits solaires installés sur les bus à Munich.

Un premier bus de test va tourner dans Munich dans le courant de cette année. Il prendra la forme d'une extension accrochée à l'arrière d'un autre autobus. Il pourra accueillir des passagers et servira surtout à tester le potentiel et le rendement énergétique de cette technologie au quotidien. Le but est évidemment d'en faire circuler un maximum dans les années qui viennent.

Pour rappel, Sono Motors est une startup allemande spécialisée dans la transition vers une mobilité durable, notamment par le biais de l'énergie solaire. Elle a même mis au point sa première voiture électrique dotée d'une multitude de cellules solaires sur la carrosserie, déjà disponible en précommande en Allemagne.