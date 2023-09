Des toits plus clairs, une solution "simple" pour rafraichir nos maisons ?

Chaque lundi, dans Quel Temps pour la Planète ?, nous répondons à l’une de vos questions. Aujourd’hui, c’est Sébastien Doutreloup, climatologue au Laboratoire de Climatologie de l’Université de Liège., qui se penche sur la question de Pierrette Latour : "Gagnerait-on en fraîcheur si nos toits étaient moins foncés ?"

"Ce qui fonctionne pour nos vêtements fonctionne aussi pour les autres éléments : le soleil sur une surface blanche sera bien plus réfléchi et celle-ci absorbera donc beaucoup moins d’énergie. Elle restera ainsi plus fraîche" explique le climatologue. Le meilleur exemple : les maisons du pourtour méditerranéen sont majoritairement blanches pour garder le maximum de fraîcheur à l’intérieur.

L’une des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains est ainsi relativement simple : peindre les toitures mais aussi les trottoirs et routes en blanc pour renvoyer un maximum d’énergie et emmagasiner moins de chaleur dans nos villes (et nos campagnes).

Il s’agit de l’une des applications de ce que l’on appelle "l’effet albédo".