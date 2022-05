Des toilettes publiques insolites de Tokyo inspirent Wim Wenders

Le géant du cinéma européen, 76 ans, prépare un nouveau film sur le "Tokyo Toilet art project", un projet de rénovation urbaine dans le cadre duquel des architectes de renom transforment 17 lieux d’aisance plutôt ternes de l’arrondissement de Shibuya en œuvres d’art.

L’un d’entre eux est équipé de cabines colorées et transparentes qui deviennent opaques quand on ferme la porte, et un autre est décoré de panneaux de bois créés par l’architecte du Stade olympique, Kengo Kuma.

Toutes ces nouvelles installations sont gratuites, accessibles en fauteuil roulant et maintenues dans un état de propreté impeccable par une équipe d’agents d’entretien.

"Il y a quelque chose de très japonais dans cette idée, dans tout ce décor. Je pense presque que c’est une idée utopique", a déclaré Wim Wenders lors d’une conférence de presse mercredi.

Les toilettes sont un endroit où tout le monde est pareil. Il n’y a pas de riches et de pauvres, pas de vieux et de jeunes, tout le monde fait partie de l’humanité.

Le réalisateur a raconté avoir été approché par les organisateurs du projet de rénovation, qui l’ont inspiré pour réaliser le film rassemblant quatre histoires courtes, avec le célèbre acteur japonais Koji Yakusho dans le rôle d’un nettoyeur.