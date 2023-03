Des toilettes publiques en cours d’installation dans le centre-ville de Mons

Ça nous est déjà arrivé à tous lorsque nous sommes en ville : un besoin pressant survient et impossible de trouver des sanitaires. Le manque de toilettes publiques dans les centres-villes n’est pas un problème neuf, en Belgique, mais de plus en villes tentent d’y remédier. Les toilettes publiques commencent tout doucement à réapparaître dans les grandes villes.

Selon une Montoise que nous avons croisée, la Belgique serait à la traîne en ce qui concerne la mise à disposition de sanitaires dans son espace public : "pour avoir voyagé beaucoup à l’étranger, je pense effectivement qu’en Belgique il y a très peu de toilettes publiques au contraire de la France ou l’Allemagne par exemple. Tous ces pays trouvent ça normal de placer des toilettes publiques".

Installation en cours à Mons

Des efforts sont donc faits par le pouvoir politique pour essayer d’y remédier. Mais ça prend du temps. La Louvière en a installé il y a plus d’un an. On en trouve quelques-unes à Tournai aussi. Mons est en train d’en installer, précise Charlotte De Jaer, échevine de la propreté. "Il y a vraiment un travail qui devait être mené pour créer des toilettes en ville et c’est vraiment le travail qu’on mène avec une première toilette qui est installée au square Saint-Germain. D’ici la fin de l’année, on en verra une deuxième à la place Nervienne. Il restera à travailler sur des toilettes pour femmes dans le giron du marché aux Herbes". Un travail qui n’est pas fini et que Mons compte bien poursuivre.