Des toiles de maîtres de la Ville de Liège bientôt mises en vente en format numérique

Picasso, Chagall, Gauguin… La Ville de Liège possède de véritables chefs-d’œuvre de peintres illustres. On peut les admirer au musée de la Boverie et ils s’exposent aussi parfois à l’étranger. Pourquoi ne pas en faire profiter un plus grand nombre encore en mettant en vente des morceaux de ces toiles en version numérique et donc, sous forme de NFT ? C’est la proposition de l’échevin de la Culture Mehmet Aydogdu. " Après avoir visité une exposition on aime acheter le catalogue, une affiche ou encore des cartes postales en lien avec celle-ci. Mais le monde change et nous sommes tous connectés qu’on le veuille où non et il faut innover."

L’échevin liégeois a choisi l’appellation de parcelle numérique. "Ici, il s’agirait de scanner une œuvre entièrement, d’y glisser un QR code pour empêcher toute falsification et de la diviser en carrés de 4 cm sur 4. La Ville de Liège est et reste propriétaire de l’œuvre d’art et celle-ci reste physiquement dans ses collections mais l’idée serait d’acheter une parcelle numérique de celle-ci et c’est le propriétaire de cette parcelle qui décide comment la partager, sur son téléphone ou sur sa tablette par exemple".

L’acheteur devient propriétaire pour une durée limitée dans le temps, de trois à cinq ans. "Le numérique est éphémère, comme beaucoup d’expositions sont elles-mêmes temporaires." fait remarquer Mehmet Aydogdu.

De manière plus pragmatique, cette initiative permettrait aussi de renflouer les caisses de la Ville. Des expériences similaires ont été menées à l’étranger, en Autriche notamment, où des parcelles numériques du " Baiser" de Klimt ont permis de récolter 4,5 millions d'euros."

A ce stade il est encore trop tôt pour connaître le prix d’une telle parcelle numérique. Une équipe d’experts scientifiques devra être désignée. Le Collège échevinal a en tout cas accueilli cette proposition avec enthousiasme.