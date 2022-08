Des titres sans refrain avec Radiohead, The Kinks et Guns N’Roses

Le refrain, contrairement au couplet ne présente pas des paroles différentes et n’évolue pas. Le refrain, c’est la partie de la chanson dont les gens se souviennent le plus. Généralement, il possède non seulement les mêmes paroles, mais aussi la même mélodie et alterne habituellement avec les différents couplets. Ne confondons pas le refrain et la kyrielle qui est, elle, la répétition d’un même vers en fin de chaque strophe comme dans la ''Ballade des pendus'' de François Villon : ça donnait ceci : bla bla bla ''Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre'' bla bla bla ''Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre'' et ainsi de suite. Mais revenons-en au rock’n’roll s’il vous plaît.