Des titres sans refrain avec R.E.M., Black Sabbath, Bob Dylan, INXS et The Cure

Victor Hugo a dit "Vivre est une chanson dont mourir est le refrain" et c’est tout à fait juste si on en revient à l’étymologie du mot refrain : qui vient du vieux français ''refraindre'' qui veut dire "briser ; déchirer", "réprimer, modérer" et en parlant de la voix "moduler", "retentir, entonner". Un refrain entêtant, joyeux, lancinant, populaire ou alors absent, alors de bon vieux refrain, il n’est point question, non non non non…