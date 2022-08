Nouvelle saison, nouvelle semaine de Rock’n’roll Attitude et quoi de plus rock’n’roll qu’un stade, une foule, un public qui entonne, qui hurle, qui scande un refrain dans un concert… Oui mais, car il y a un ''mais'', et si : il n’y a pas de refrain ? Comment fait-on ? Quelques exemples : "Bohemian Rhapsody", ''New York Serenade'', ''Rapture'', ''Tomorrow Never Knows'', des couplets, pas de refrain.