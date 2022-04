Des Tiny houses écolo à la place des caravanes au camping de la Bossière

Cela fait maintenant à peu près deux ans qu’André Vandevelde a racheté le camping de la Bossière situé en bord de la vallée de la Molignée à Anhée. Un petit camping de 14 emplacements qui était occupé très majoritairement par quelques vacanciers en caravane qui restaient la plupart de la saison. Mais l’ambition de son nouveau propriétaire est tout autre : "Je veux en faire un endroit où l’on peut loger les gens dans des bâtiments sympas et écolos". Cet ingénieur informatique actif dans une société qui propose des studios photos éphémères lors d’évènements a profité de la pause forcée de son secteur à cause de la pandémie pour se lancer un nouveau défi. Car ce chantier de transformation et de rénovation du camping, il le réalise tout seul : "Je suis autodidacte, même si j’ai quand même suivi quelques formations en menuiserie et autoconstruction". Quatre jours par semaine, il vient donc sur le site travailler seul ou avec quelques amis pour découper, scier, peindre, coller, clouer ou encore raccorder.

Un défi auquel il a pris goût car maintenant que l’évènementiel reprend doucement, il a préféré lâcher les rênes de l’entreprise : "Je préfère me consacrer uniquement à ce projet. J’ai un collègue qui reprend intégralement l’activité de studio photo". Un changement de vie radical pour cet ingénieur informatique de formation, mais aussi pour le camping qui va complètement changer de visage : " On va petit à petit construire des chalets éco-responsables pour offrir aux gens la possibilité de venir faire une pause éco-naturelle dans un petit coin de verdure et de forêt."