Des « tiny houses » belgo-belges sur mesure qui séduisent de plus en plus

Très à la mode et dans l’air du temps depuis quelques années déjà, le concept de la tiny-house connait depuis quelques temps un développement sans précédent, séduisant de plus en plus de propriétaires, jeunes ou moins jeunes, en quête d’un logement que l’on peut qualifier de " différent ". Mais de quoi s’agit-il, concrètement ? Pour peu que vous maîtrisiez un minimum les bases de l’anglais, vous saurez que le terme " tiny " signifie minuscule.

Les tiny-houses, ce sont donc de minuscules - ou petites, n’exagérons pas… - maisons mobiles qui offrent à leurs détenteurs une alternative intéressante aux logements plus vastes, en dur, que l’on peut qualifier de ‘traditionnels’. Elles sont plus petites mais aussi plus mobiles, plus écologiques mais aussi plus facilement modulables aux envies de leurs futurs propriétaires.

" Historiquement, elles ont vu le jour dès 2008 de l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis et au Canada, nous explique Emile De Dryver, architecte au sein de Wildernest, une société bruxelloise qui en produit de très originales et très locales depuis une petite dizaine d’années. Suite à l’ouragan Katrina (NDLR : survenu en 2005) et à la crise des subtiles, il y a eu d’énormes soucis de logement et il a fallu recaser les gens de manière urgente, avec une vraie réflexion sur le côté écologique à mettre en place. Cela a permis à ceux qui avaient peur des ouragans de ne pas être aux endroits où ceux-ci étaient attendus pendant l’été et d’avoir une vie de nomade. Le tout sans négliger un certain confort et à moindre coût, avec une vision plus écologique. Plus libre aussi. "