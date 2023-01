Des timbres Iron Maiden

La majeure partie de cette collection se concentre sur les performances live d’Iron Maiden avec des photos issues de leurs tournées mondiales de 1980 à 2018.

Steve Harris, bassiste et membre fondateur s’est exprimé suite à la sortie de ces timbres : "Nous étions tous complètement étonnés – dans le bon sens ! – quand nous avons entendu parler de ce projet commémoratif la première fois. Ils sont superbes et ils rendent clairement bien compte de l’essence et l’énergie de Maiden. Nous sommes tous fiers que la Royal Mail a choisi de nous honorer de la sorte, et nous savons que les fans en penseront de même".

Le manager d’Iron Maiden, Rod Smallwood, a ajouté : " En tant que groupe qui n’a jamais joué selon les règles pendant plus de 40 ans, c’est très gratifiant de les voir honorés de cette manière dans leur pays d’origine. Nous sommes fiers de montrer comment ces six membres continuent à séduire de plus en plus de fans chaque année avec leur musique et leurs spectacles légendaires, ce que ces timbres illustrent bien, je pense."

"C’est également fantastique qu’Eddie ait été honoré lui aussi – il est incroyable de penser que Sa Majesté, qu’elle repose en paix, a vu ces timbres et y a prêté sa silhouette emblématique".