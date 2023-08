Des tickets pour le film "Visions" à remporter

Pilote de ligne expérimentée, Estelle alterne les vols long-courriers et sa vie de couple avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Malgré le jet-lag, et quelques troubles du sommeil, elle a une vie parfaite et bien organisée. Tout cela va être chamboulé du jour au lendemain quand, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel.